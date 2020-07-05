Vali Köşger Foça'da incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Köşger Foça'da incelemelerde bulundu

Vali Köşger Foça'da incelemelerde bulundu İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger Foça İlçesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Köşger Foça'da incelemelerde bulundu
05.07.2020 03:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 03:45

Vali Köşger Foça'da incelemelerde bulundu

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger Foça İlçesi'nde incelemelerde bulundu. Köşger ilçede yıllardır kapalı olan Foça (Fransız) Tatil Köyü, işletmesinde hukuki sorunlar bulunan Pollen Tatil Köyü, restore edilen Öğretmen Evi ve yeniden değerlendirme bekleyen eski Devlet Hastanesi binalarını gezdi.
İzmir Valisi Köşger; ziyaretine, İzmir Valiliğince tarihi özellikleri korunarak restore edilen ve halen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan eski Öğretmen Evi'ni gezerek başladı. Bina restorasyonunu ve yeni kullanım halini beğenen Vali'nin mevcut toplantı salonunun resmi kurumlarca sunum ve küçük çaplı toplantılar içinde kullanılması için talimat verdiği öğrenildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve bazı belediye meclis üyeleri ile il ve ilçe yetkililerinin eşlik ettiği Vali Köşger'in ikinci durağı Foça Küçükdeniz Limanı sahilindeki eski Devlet Hastanesi binası oldu. Buradaki değerlendirmelerde binanın hem Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi hemde Halk Eğitim Merkezi'nin kurs birimleri olarak düznelenmesi yönünde çalışma yapıldığı bildirildi. İzmir Valisinin üçüncü durağı 2005 yılından beri kapalı ave atıl durumda olan, ihalesi iki defa iptal edilen Türkiye'nin ilk tatil köylerinden ünlü Foça(Fransız) Tatil Köyü oldu. Tesisleri ve sahil kesimini inceleyen Vali Köşger Foça Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İzmir İl Turizm Müdürü'nden süreç ve durum hakkında bilgi aldı. Vali ve heyetinin son durağı ihalesi ve işletmesinde hukuki sorunlar olduğu öğrenilen Pollen Tatil Köyü oldu.
Yetkililerden bilgi alan ve incelemelerini tamamlayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Pollen tatil Köyü'nün ardından Bergama'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın Haber
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Haber
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Haber
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi Haber
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Haber
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı
Trabzonsporlu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ay yıldız dövmesi yaptırdı
Trabzonsporlu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ay yıldız dövmesi yaptırdı
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi
Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Zeki Müren Hülya Avşar Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman Zeljko Obradovic
Daha Fazla Su Temmuz Sakarya Instagram
Şu an buradasınız: Vali Köşger Foça'da incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 03:46:30. #1.14#
title