Vali Köşger: "(Ege'de denize düşen eğitim uçağı) Pilotlarımızın durumları iyi"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Köşger, AA muhabirine, Çiğli 2. Ana Jet Üssünden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Orak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.

İhbar üzerine ivedi şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.

Pilotların sağlık durumu iyi

Arama kurtarma çalışması sonucu karaya çıkartılan pilotlar, ilk müdahalenin ardından bölgede bulunan vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı.

Foça Devlet Hastanesine kaldırılan pilotlar daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

"Çok yakın zamanda taburcu olacaklar"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören pilotları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Köşger, Milli Savunma Bakanlığının uçağın mekanik arıza sebebiyle düştüğünün anlaşıldığına yönelik değerlendirmesinin bulunduğunu ifade etti.

Köşger, şöyle konuştu:

"Çok şükür ki pilotlarımızın her ikisi de sağ salim kurtarıldı. Durumları iyi, küçük kırıklar ve denize düşmüş olmaktan dolayı üşümeye bağlı sıkıntılar var, ciddi bir sıkıntı yok. Buna şükrediyoruz, ucuz atlatılmış. Pilotlarımızın sağlığı yerinde, arkadaşlarımız gerekli ihtimamı gösteriyorlar. Umarım çok yakın zamanda taburcu olacaklar. Uçağımızın enkazını arama çalışmaları devam ediyor."

Uçağın düştüğü bölge belirlendi

Kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Orak Adası ve İngiliz Burnu açıklarında yürüttüğü çalışma sonucu enkazın bulunduğu bölge tespit edildi.

Bölgeye şamandıra yerleştiren ekipler, su altındaki enkaza ulaşmak için çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı