Vali Köşger'den İzmirlilere risk haritası uyarısı: "Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz"
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Vali Köşger'den İzmirlilere risk haritası uyarısı: "Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz"

20.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:59
Vali Köşger'den İzmirlilere risk haritası uyarısı:

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüs haftalık vaka sayısında büyük artış gösteren rakamları sosyal medya hesabında paylaşarak, İzmirli vatandaşlara uyarıda bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüs haftalık vaka sayısında büyük artış gösteren rakamları sosyal medya hesabında paylaşarak, İzmirli vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, 13 - 19 Mart 2021 tarihlerinde illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz hafta İzmir'de 100 bin kişide 78,57 olan sayı, bu hafta 111,41'ya yükseldi. Yükselen vaka sayılarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlara kurallara uyulması yönünde uyarıda bulundu.

"KRİTİK EŞİĞİ AŞMIŞ BULUNUYORUZ"

Yaptığı açıklamada kritik eşiğin aşıldığına dikkat çeken Vali Köşger, "Kıymetli İzmirliler. Alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşehrilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım" açıklamasında bulundu.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Vali Köşger'den İzmirlilere risk haritası uyarısı: 'Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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