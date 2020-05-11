Vali Köşger: 'Aydın koronavirüs salgınında diğer illere göre çok iyi durumda"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Köşger: 'Aydın koronavirüs salgınında diğer illere göre çok iyi durumda"

Vali Köşger: 'Aydın koronavirüs salgınında diğer illere göre çok iyi durumda"AYDIN Valisi Yavız Selim Köşger, ramazan ayı nedeniyle Efeler ilçesinde iftar yemeği dağıtılan yerleri ziyaret etti.

Vali Köşger: 'Aydın koronavirüs salgınında diğer illere göre çok iyi durumda'
11.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:59

Vali Köşger: 'Aydın koronavirüs salgınında diğer illere göre çok iyi durumda"

AYDIN Valisi Yavız Selim Köşger, ramazan ayı nedeniyle Efeler ilçesinde iftar yemeği dağıtılan yerleri ziyaret etti. Köşger, koronavirüs salgınında Aydın'ın diğer illerle kıyaslandığında çok iyi durumda olduğuna vurgu yaparak son vaka sıfırlanıncaya kadar tedbirlerin devam edeceğini söyledi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Valiliğin organizesinde iş insanları ve STK'ların desteklediği Kızılay Aydın Şubesi ve Sosyal Vefa Destek Grubu'nun da görev aldığı ramazan iftar yemeği dağıtım yerinde incelemelerde bulundu. Vali Köşger'i, Kızılay Aydın Şube Başkanı Mesut Mazgit karşıladı. Vali Yavuz Selim Köşger ziyaret esnasında yaptığı açıklamada Aydın'ın koronavirüsle en iyi mücadele yürüten şehirler arasında olduğunu söyledi. Köşger, 'Ülkemizde ve tüm dünyada bir salgın hastalıkla mücadele süreci yaşıyoruz. Ülkemizde salgın hastalık son derece organize bir şekilde yürütülüyor. Aydın da buna paralel olarak kendi organizasyonlarını yaptı. Bu mücadeleyi en iyi yürüten illerden birisi biziz. Aydın'ı diğer illerle kıyasladığımızda çok çok iyi durumda olduğumuzu görüyoruz. Şu ana kadar şehrimizde koronavirüsten 6 kişi hayatını kaybetti. 130 pozitif bir vaka var ama bunların çoğunluğu iyileşmiş durumda. Şu anda tedavisi süren 50 vatandaşımız var. Bunlardan 5 tanesi yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı 7 il içerisinde biz de vardık. Yakınımızda olan İzmir ve Denizli'de bu süreç yoğun bir şekilde devam diyor. Yasağın kalkması insanları rehavete sevk etmesin. Henüz hastalık tümüyle geçmiş değil. Bir müddet daha böyle idare edeceğiz. Aydın'da vakayı sıfırladığımız gün tüm her şeyi kaldıracağız" dedi.

"ULAŞILAN KİŞİ SAYISI 300 BİNİ GEÇTİ"

4 bin 500 kişiye sıcak yemek servisi yapıldığının altını çizen Köşger; 'Vefa Sosyal Destek grupları bu süreçte ortaya çıktı. Vefa grubu Türkiye'deki en iyi hizmetlerden birisini yürütüyor. Çok kısa sürede organize oldular. 277 araç ve 2 bin 772 tane personelle 17 ilçede hizmetler sürüyor. Şu ana kadarda hiçbir aksama olmadı. Bize tekil talep olarak ulaşan sayı 300 bini geçti. 1 milyon 110 bin nufüslü Aydın'ı dikkate alırsak 3'te biri vefa destek grubu hizmetlerinden yararlanmış. Bu anlamda çok önemli bir hizmet yürütüyoruz. Ramazan ayı nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçta ise iftar ve sahur taleplerini karşılamak üzere burada özel bir okulun zemin katında yemekhanede yemek yapımına başlandı. Kızılay Aydın Şubesi ve özel okul sahibi ile birlikte Aydınlı iş insanlarının da katkısıyla Valilik öncülüğünde STK'lar da bulunuyor. Efeler'de günlük 4 bin 500 kişiye sıcak yemek servisi yapılıyor. Bu süreçte bize destek olan başta Aydınlı hemşehrilerimin tümüne, salgını ciddiye alarak kurallara uyan, maskesini takan sokağa çıkarken sosyal mesafeye uyan, evde kalması gerektirdiğinde evde kalan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm hemşehrilerimize, teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Köşger: 'Aydın koronavirüs salgınında diğer illere göre çok iyi durumda'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca sürprizi
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İBB'nin 'Korona sürecinde dolu otobüs' fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
İstanbul'da protesto için toplanan grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 385,7 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 385,7 liradan işlem görüyor
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Lionel Messi Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Çocuk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Vali Köşger: 'Aydın koronavirüs salgınında diğer illere göre çok iyi durumda" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 22:14:29. #1.15#
title