Vali Köşger: "Aydın'da 23 şüpheli vakadan 22'sinin testi negatif çıktı, bir kişinin ise test...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Vali Köşger: "Aydın'da 23 şüpheli vakadan 22'sinin testi negatif çıktı, bir kişinin ise test... - Haberler
Selim Köşger, Aydın, Sağlık

Vali Köşger: "Aydın'da 23 şüpheli vakadan 22'sinin testi negatif çıktı, bir kişinin ise test...

Vali Köşger: "Aydın'da 23 şüpheli vakadan 22'sinin testi negatif çıktı, bir kişinin ise test çalışmaları devam ediyor" Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs şüphesi ile gözetim altına alınan 23 kişiden 22'sinin testlerinin negatif çıktığını, bir kişinin ise test çalışmalarının devam...

16.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:47
Vali Köşger:

Vali Köşger: "Aydın'da 23 şüpheli vakadan 22'sinin testi negatif çıktı, bir kişinin ise test çalışmaları devam ediyor"

AYDIN - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs şüphesi ile gözetim altına alınan 23 kişiden 22'sinin testlerinin negatif çıktığını, bir kişinin ise test çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

"Kurumlarımız gerekli tedbirleri en üst seviyede alıyorlar"

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'da korona virüse karşı alınan tedbirler ve Aydın'daki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Valilik Makamındaki toplantı salonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Garnizon Komutanı Albay Mesut İnan, Efeler kaymakamı Cemal Şahin ve İl Emniyet Müdürü Suat Ekici ile açıklama yapan Vali Köşger, Aydın'da korona virüse karşı yürütülen kamu hizmetleri ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Vali Köşger, "Ülkemizde dünyaya örnek teşkil edecek şekilde korona virüs salgını ile ilgili ciddi bir şekilde çalışma yürütüldü. ve ülkemiz dünyada bu salgından en az etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Bugün itibari ile Sağlık Bakanımızın açıkladığı 18 vakadan bahsediliyor. Çok şükür ülkemizde şu ana kadar bir ölüm vakası olmadı. Şu ana kadar ilimizde 23 şüpheli vaka tespiti var. Bunların teste gönderilen 23 vakadan 22'si negatif olarak geldi. Dün gece Çine ilçemizden gönderilen bir vakayla ilgili de çalışmalar devam ediyor, onun da negatif olacağını umut ediyoruz. Kamu kurumlarımız gerekli tedbirleri en üst seviyede alıyorlar. Kurumlarımızda herhangi bir materyal malzeme eksikliği bulunmamaktadır. Maske ve diğer materyaller başta olmak üzere ne lazımsa en seri şekilde temin edilmekte ve ilgili arkadaşlara iletilmektedir. Bu yönde sosyal medyada farklı yorumlar yer alsa da ilimizde sağlık gereçleri ile ilgili herhangi bir eksik yoktur. Biz vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Bugün itibari ile eğlence kurumları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın uygulamalarına paralel olarak ilimizde de uygulandı ve ilimizde de eğlence mekanları kapatıldı" dedi.

"Umre'den dönen vatandaşlarımız takip ediliyor"

Vali Köşger, umreden dönen vatandaşların gerekli kontrollerinin ve takiplerinin yapıldığını ifade ederek, "01 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar 408 vatandaşımız umreden dönüş yaptı. Bu vatandaşlarımızın her biri Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından takip edildi. Umreden dönen 408 vatandaşımızdan şu ana kadar sıkıntılı bir durum ortaya çıkmadı. Dün itibari ile umreden dönen 241 vatandaşımız evlerine döndü. Bunların da evlerinde takipleri yapılıyor. Bunların takibi 14 gün süre ile yapılacak. Tabi umreden dönen vatandaşlarımız Ankara ve Konya'da karantinaya alınırken, neden Aydın'dakiler alınmadı diye söylemler var. Aydın'dakiler değil sadece tüm Türkiye'de o saat itibari ile yurt dışından dönen şahıslar, karantinaya alınmadı. Karantinaya alınma tedbiri daha sonra alınmış bir karar. Umreden dönen bir vatandaşımızın testinin pozitif çıkması sonrasında alınmış bir karar. Şu an itibari ile Diyanet İşleri Başkanlığımız kanalı ile değil ama özel sektör kanalı ile 168 tane umreci var, dönmesi bekleniyor ve bunlar döndüğü zaman Ankara ve Konya'da karantinaya alınacaklar" diye konuştu.

Korona virüs konusunda rehavete kapılınmaması gerektiğini belirten Vali Köşger, vatandaşların hijyenle, 14 gün kuralı gibi sağlıkla ilgili tavsiyelere, tedbirlere riayet etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Vali Köşger: 'Aydın'da 23 şüpheli vakadan 22'sinin testi negatif çıktı, bir kişinin ise test...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Vali Köşger: "Aydın'da 23 şüpheli vakadan 22'sinin testi negatif çıktı, bir kişinin ise test...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
İtalya Başbakanı 'Riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı Haber
İtalya Başbakanı "Riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Haber
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Hande Soral Demet Akalın
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Derbi Beşiktaş Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: Vali Köşger: "Aydın'da 23 şüpheli vakadan 22'sinin testi negatif çıktı, bir kişinin ise test... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 16:42:58. #1.14#