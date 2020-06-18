Vali Köşger, Aydın'a veda etti
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Vali Köşger, Aydın'a veda etti

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı son kararnameyle İzmir Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger Aydın'dan ayrıldı.

Vali Köşger, Aydın'a veda etti
18.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:15

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı son kararnameyle İzmir Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger Aydın'dan ayrıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger için Aydın Valiliği'nde düzenlenen veda töreninde il protokolü hazır bulundu. Aydın'a veda eden Vali Yavuz Selim Köşger, kendisini uğurlamaya gelenler ile birlikte Aydınlılara birlik, beraberlik mesajı verip, "Aydın size emanet. Birliği ve beraberliği devam ettirin. Aydın'ı daha iyi bir noktaya getirmek için gayretlerinizi devam ettirin. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İzmir'de ya da nerde olursak olalım gönlümüz ve kapımız sizlere hep açık. Dostluklar baki, sizlerin dostluklarınız kazandık. Elbette bir gün buluşacağız. Hakkınızı helal edin" dedi. Vali Köşger, konuşmanın ardından el sallayarak makam aracına bindi ve valilik binasından ayrıldı.Aydın Valiliği'ne atanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un ise bugün Aydın'a gelerek göreve başlaması bekleniyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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