VALİ KÖŞGER: ALTINDA DİRİ FAY HATTI OLAN İZMİR, İSTANBUL'DAN BİLE RİSKLİ

İSTANBUL (DHA) - İZMİR'de, 3 bin 737 okulda 728 bin öğrencinin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikatın uyumlu ve disiplinli gerçekleştirildiğini belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Türkiye'de metropol şehirlerde altında diri fay hattı bulunan tek şehir, İzmir. Fay hatlarının üzerine iskan edilmiş konutlar var. Şehrimiz İstanbul'dan bile riskli durumda" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye genelindeki tüm okullarda, '1-7 Mart Deprem Haftası' nedeniyle düzenlenen deprem tatbikatı, İzmir'de de gerçekleştirildi. Kent genelindeki 3 bin 737 okuldaki 728 bin öğrenci, olası depremde daha bilinçli davranmak için tatbikata katıldı. Konak ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen, AFAD ve Kızılay'ın da desteklediği tatbikata; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı ve İl Milli Eğitim Müdürlü Mücahit Yentür katıldı. Öğrencilerle konuşan Vali Köşger, ileride vali olmak istediğini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Emir Çiftçi ile bir süre sohbet etti. Çocuklarla tatbikata katılan ve ilk sirenle sıranın yanında diz çöken Köşger, ikinci sesle sistemli şekilde okulun dışına çıkan öğrencilere eşlik etti.

'HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM'

İzmir'in deprem konusunda Türkiye'deki en riskli illerden olduğunu hatırlatan Vali Köşger, "Ülkemiz baştan aşağı deprem ve afete çok açık bir ülke. İki tane fay hattı, tüm Anadolu'yu boydan boya katediyor ve Doğu Anadolu'da birleşiyor. Ayrıca Ege Bölgesi başta olmak üzere küçük küçük fay hatları var. İzmir'de bir bilimsel teoriye göre 17, diğer bir teoriye göre ise 40 civarında fay hattı bulunuyor. Çok yakın zamanda bir deprem yaşadık ve 117 canımızı depremde kaybettik, Allah'tan rahmet diliyoruz. Depreme her anlamda hazırlıklı olmamız lazım, afet anında yapılması gerekenlerin okullarda öğretilmiş olması lazım" diye konuştu.

'DEPREM ÖLDÜRMEZ, ÇÜRÜK YAPILAR ÖLDÜRÜR'

Vali Köşger, öğrencilerin gayet uyumlu ve disiplinli olarak tatbikat gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye'de, metropol şehirlerde, altında diri fay hattı bulunan tek şehir; İzmir. Fay hatlarının üzerine iskan edilmiş konutlar var ve belki de bu anlamda şehrimiz İstanbul'dan bile riskli durumda. İzmirlilerin yapılaşma ve kentsel dönüşüm süreçlerinde bunun bilincinde olması lazım. Klasik şablon şudur ki deprem öldürmez, insanların yaptığı çürük yapılar insanları öldürür. İnsanlar tarafından yapılan çürük altyapı ve depremde nasıl davranılacağını bilmemek asıl zararı veren etkenler. Dolayısıyla hem kentsel altyapı hem de eğitim anlamında hazırlık şart. İzmirliler, iyi eğitilmiş ve dünyadan haberdar olan insanlar. İzmirlilerin depreme hazırlıklı olmak konusunda gerekli bilince sahip olduklarını değerlendiriyorum. İzmir'i yönetenler olarak bizler, yerel yönetim de merkezi idare de bu bilinçle hareket etmeli. İnşallah bundan sonra ne depreme ne de herhangi bir afete maruz kalmayız" dedi.