Vali Köşger, Adnan Menderes Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu

28.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:00

Aydın'da çeyrek asırdan bu yana yapılması planlanan ancak bir türlü başarılamayan Adnan Menderes Müzesi'nin yapımı Vali Yavuz Selim Köşger'e nasip oldu. Merhum Başvekil Adnan Menderes'in hatıralarında sözünü ettiği doğup büyüdüğü yer olan Çakırbeyli Köyü'nün Çine Çayı'na ve Aydın-Muğla yoluna bakan kısmında kurulan Menderes Müzesi'nde son rötuşlar yapılıyor. Müze inşaatı ile yakından ilgilenen Vali Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle alanda incelemelerde bulundu.



Aydın Valiliği Yatım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, 1960 darbesinin ardından idam edilen Aydın'ın yetiştirdiği nadir kişilerden biri olan demokrasi şehidi Adnan Menderes'in hatıralarının yaşatılacağı Menderes Müzesi inşaatı son aşamaya geldi. Belli rötuşların yapıldığı müze inşaatında incelemelrde bulunan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes'in çocukluğundan idam edildiği güne hatta 27 Mayıs 1960 darbesinden sonraki günlerde yaşanan pek çok acı hatıranın bu müzede sergilenerek nesilden nesile aktarılmasının hedeflendiğini belirtti.



Aynı zamanda Aydın'ın minyatürü de olacak



Adnan Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı kenarında ve Aydın-Muğla yolu üzerinden çok rahat görülebileceği bir alanda inşa edilen müzede Adnan Menderes'in kullandığı pek çok eşya sergilenecek. Bunun yanında tarihi Tralles Antik Kenti'nde yer alan üçgözlerin devasa minyatürü ile Mini Aydın alanında il genelindeki 22 adet antik kentin minyatürü yer alacak. Müzede Adnan Menderes'in öğrenim hayatı, tarım ile iştigali ve özellikle 1946 seçimlerinde kullandığı metaryallerden toplanabilenler sergilenecek. O döneme ait fotoğraflar, Menderes'in meşhur tahta seçim sandığı ve bizzat kendisinin kullandığı 1950 model traktörün de sergileneceği müzeyi ziyaret edenler tarihe yolculuk edip ülkenin son 75 yıllık sürecini analiz edebilecek.



Türk siyaset tarihinin en unutulmaz ve acı günlerinin yaşandığı 1960 ihtilali ile Menderes'in Yassıada'daki günlerini anlatan çeşitli yapıların da yer aldığı müzenin tepesinde yer alan temsili kulede Adnan Menderes'in idam edildiği sehpa da temsili olarak yapılıp ibret vesikası olarak sergilenecek.



Müzeyi ziyaret edenlere ise müzenin girişinde yer alacak olan Adnan Menderes'in mumdan yapılma bir heykeli karşılayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA