Vali konuştu, tütün eylemcileri dağıldı
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Vali konuştu, tütün eylemcileri dağıldı

Vali konuştu, tütün eylemcileri dağıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da tütün üreticisi ve satıcılarının eylemi Vali Mahmut Çuhadar'ın konuşmasıyla son buldu.

Adıyaman'da tütün üreticisi ve satıcılarının eylemi Vali Mahmut Çuhadar'ın konuşmasıyla son buldu.

Sarmalık kıyılmış tütün ticareti yapanlara yönelik 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören yasanın 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girmesini protesto eden eylemcilerden 10 kişilik temsilci gurubu Vali Mahmut Çuhadar ile makamında görüştü. Eylemcilerin temsilcileri Vali Çuhadar ile görüşürken, bir grup Atatürk Bulvarını trafiğe kapatmak istedi. Polis buna için vermek istemedi ancak kalabalık bulvar üzerinde oturdu. Polis ile bazı eylemciler arasında gerginlik yaşandı.

Yolun trafiğe kapatılması ile Vali Mahmut Çuhadar, eylemcilerin yanına geldi. Burada konuşan Vali Mahmut Çuhadar, yolun trafiğe açılmasını istedi. Çuhadar, tütün üreticilerinin yanında olduklarını ancak bu eylemin doğru olmadığını belirtti.

Vali Çuhadar, "Sizin belirlediğiniz 10-15 kişi ile istişare ettik. Tütün konusunda sahipsiz değilsiniz. Böyle hak aranmaz. Biz sizin yanınızdayız, devlet sizin karşınızda değil. İçişleri Bakanlığı ile istişare edilip bu işin zapturapt altına alınmasını, kıyılmış tütünün bundan önceki süreçte nasıl devam ediyorsa bundan sonrada devam etmesi yönünde kararlar aldırabiliriz. Toplanarak bir şey yapamayız. Bu sorun çözülecek" dedi.

Vali Çuhadar'ın konuşmasının ardından eylemciler eylemlerine son verdi. - ADIYAMAN

Vali konuştu, tütün eylemcileri dağıldı
Vali konuştu, tütün eylemcileri dağıldı
Vali konuştu, tütün eylemcileri dağıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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