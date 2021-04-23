Vali koltuğuna oturan Tuğçe'den 'koronavirüs denetimi' talimatı

TRABZON'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu, koltuğunu temsili olarak 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Yakıcı'ya (8) devretti.

TRABZON'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu, koltuğunu temsili olarak 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Yakıcı'ya (8) devretti. Makam aracı ile Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Tuğçe, polis telsiz anonsu ile ekiplere koronavirüs denetimlerinin sıklaştırılması talimatını verdi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Yakıcı'ya devretti. Babası Sait Yakıcı ve doktor annesi Nalan Yakıcı ile valilik makamına gelen küçük kız, kentte bisiklet yollarının çoğaltılmasını ve okul kütüphanelerinde daha fazla kitap olmasını istedi. Valinin makam aracı ve korumaları eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne de giden Tuğçe, Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti. Makama oturan Tuğçe, polis telsiz anonsu ile ekiplere koronavirüs denetimlerinin sıklaştırılması talimatını verdi. Küçük kıza şapka hediye eden Alper, birlikte polis selamı verdi.

'DOKTOR ANNELERİ, ÇOCUKLARI İLE BULUŞTURACAĞIM'

Ziyaretlerini anlatan Tuğçe Yakıcı, "Hala maskesiz gezen insanlar görüyorum. Sosyal mesafeye uymayan insanlar var, kalabalık yerleri denetleyelim. Büyüyünce vali olmak istiyorum. Vali olursam doktor anneleri çocuklarıyla buluşturmak için elimden geleni yapacağım. Annem çocuk doktoru ve ben de ondan uzak kalıyorum. Sarılamıyoruz, eskisi gibi olmuyor. İnşallah koronavirüsü atlatıp eski halimize döneriz. Bir sürü çocuğun annesi doktor ve onlar da anneleriyle görüşemedikleri için üzülüyorlar. Ben de onlardan biriyim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL