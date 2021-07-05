Vali kolları sıvadı, tarlaya girip tırpanla yem bitkisi hasat etti
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Vali kolları sıvadı, tarlaya girip tırpanla yem bitkisi hasat etti

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

Vali kolları sıvadı, tarlaya girip tırpanla yem bitkisi hasat etti Sivas Valisi Salih Ayhan kolları sıvayıp girdiği tarlada traktör sürdü, tırpanı eline alıp yem bitkisi hasat etti Sivas Valisi Salih Ayhan kolları sıvayıp girdiği tarlada traktör sürdü, tırpanı eline alıp yem bitkisi hasat etti.

Vali kolları sıvadı, tarlaya girip tırpanla yem bitkisi hasat etti

Sivas Valisi Salih Ayhan kolları sıvayıp girdiği tarlada traktör sürdü, tırpanı eline alıp yem bitkisi hasat etti

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan kolları sıvayıp girdiği tarlada traktör sürdü, tırpanı eline alıp yem bitkisi hasat etti.

Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi' projesi kapsamında 'Yem Bitkisi Hasadı Tarla Günü' programı düzenlendi. Aşağıyıldızlı köyünde düzenlenen programda Vali Salih Ayhan dikkat çekti. Kolları sıvayan Vali Ayhan, eline tırpan alıp eski usullerle yem bitkisi hasat etti. Traktör sürerek de hasat yapan Vali Ayhan, her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

"Çiftçilerimizi desteklemek için çok ciddi manada tohum desteği sağladık"

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, çiftçileri desteklemek için çok ciddi manada tohum desteği sağladıklarını ifade ederek, " Bahar döneminde özellikle çiftçilerimizi desteklemek için çok ciddi manada tohum desteği sağladık. 2 bin ton civarında ve 5 bin çiftçimize 8.5 milyonluk bir destekti. Burada maksadımız çiftçilerimize girdi maliyetlerini azaltarak bir nebze olsa da destek olmaktı. Şimdi hasat dönemine geldik. Özellikle burada kaba yem açığının giderilmesi noktasında yem girdi maliyetini azaltma ve hayvancılığı teşvik etmek için bu projemiz anlamlı. Bu sene kurak gitmesine rağmen yine hamdolsun fena değil. Ama geçen yıllara göre biraz düşük oldu aşikardır. Bu desteklerinde ne kadar anlamlı olduğunu burada görmüş oluyoruz. Sulama alt yapılarımızı güçlendirerek, barajlarımızı ve göletlerimizi biran önce bitirerek de kurak geçme ihtimali olan zamanlarda bu tür takviyelerle üretimi daha da artmasını sağlayacağız. Çiftçimizin her zaman yanındayız" dedi.

Vali kolları sıvadı, tarlaya girip tırpanla yem bitkisi hasat etti
Vali kolları sıvadı, tarlaya girip tırpanla yem bitkisi hasat etti
Vali kolları sıvadı, tarlaya girip tırpanla yem bitkisi hasat etti
Vali kolları sıvadı, tarlaya girip tırpanla yem bitkisi hasat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan

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