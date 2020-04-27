Vali Kocabıyık'tan, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine teşekkür Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilenlere yardımcı olmak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yapan personele teşekkür belgelerini verdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilenlere yardımcı olmak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yapan personele teşekkür belgelerini verdi.

Vali Funda Kocabıyık, makamında kabul ettiği Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi personelin özverili çalışmalar yaptığını ifade etti.

Konuşmasında sağlık çalışanları ile emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına da teşekkür eden Kocabıyık, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Zorlu süreçte hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyorsunuz. Gösterdiğiniz gayret ve fedakarlığın nişanesi olarak sizlere teşekkür belgesi vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kocabıyık, törene katılmayan personele de teşekkür belgelerinin kısa sürede ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA