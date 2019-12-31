Vali Kocabıyık, polis ve jandarmayla yılbaşı pastası kesti

31.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:06

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yılbaşı akşamı görev yapan polis ve jandarma mensuplarıyla pasta kesti.

Vali Funda Kocabıyık, yeni yıl dolayısıyla ilk olarak Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından huzurevine geçen Kocabıyık, bir süre huzur evi sakinleriyle sohbet etti.

Daha sonra İzmir-Ankara kara yolundaki jandarma ve Uşak Şeker Fabrikası karşısındaki polis kontrol noktalarını ziyaret eden Vali Kocabıyık, personelin yeni yılını kutladı. Araç kontrolleri sırasında da vatandaşları tebrik eden Kocabıyık, polis ve jandarma mensuplarıyla pasta kesti.

Son olarak Mehmet Akif Polis Merkezi'ne ziyarette bulunan Vali Kocabıyık, burada polis telsiziyle emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı.

Kocabıyık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, il genelinde yeni yıl akşamı dolayısıyla tüm tedbirlerin alındığını, şu ana kadar her hangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada tüm tehditlere göğüs gerebilecek güçte ve kudrette bur ülke olduğunun altını çizen Kocabıyık, "Milletimizin yeni yılını kutluyorum. En çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik. ben yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

Emniyet mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Vali Kocabıyık daha sonra karakoldan ayrıldı.

Kaynak: AA