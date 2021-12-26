Vali Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, farklı kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinden oluşan misafirlerini makamında ağırladı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Vali Kızılkaya; Yeşilay Derneği Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve heyetini, Edebali Arama Kurtarma Derneği Başkanı Necmi Güven ve dernek üyelerini, İyi Parti İl Başkanı Hakan Sakarya ve heyetini, Saadet Partisi İl Başkanı Ethem Ersöz ve heyetini, Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural ve dernek üyelerini, Bilecikspor Kulübü Başkanı Ali Muyşin ve yönetim kurulu üyelerini, Eskişehir Bilecikliler Derneği Başkanı Ahmet Saraç ve dernek üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretçilerle bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya, misafirlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

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