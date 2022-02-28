Vali Kızılkaya vatandaş ve esnafı dinledi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya İstasyon Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Halk buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen programda Vali Dr. Kızılkaya Bilecik'in merkez ilçesine bağlı İstasyon mahallesinde ikamet eden vatandaş ve esnaf ile bir araya geldi. Vatandaş ve esnafın gelen istek ve önerilerini değerlendiren Vali Kızılkaya, dile getirilen sorunların çözülmesi için ilgili kurum ve kuruluşların amirlerine talimat verdi. Programda taleplerini ve isteklerini aktarmak isteyen tüm vatandaşlara tek tek söz veren Vali Kızılkaya, "Bugün burada konuşulanları ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri kayıt altına alıyoruz. Dile getirilen konuların çözümünün bizzat takipçisi olacağım. Kısa vadede yapılabilecek olanları hemen yapmaya çalışacağız. Diğer hususları da ilgililerine ileterek süreci takip edeceğiz" dedi. - BİLECİK