Vali Kızılkaya sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ile bir araya gelerek sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, başkan ve başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Bilecik'te süren sağlık yatırımları ve bu yıl yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantı sonunda Vali Kızılkaya, sağlık müdürlüğü çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel