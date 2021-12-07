Vali Kızılkaya özel gereksinimli sporcularla kahvaltıda buluştu - Haberler
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Vali Kızılkaya özel gereksinimli sporcularla kahvaltıda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Kızılkaya özel gereksinimli sporcularla kahvaltıda buluştu

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kahvaltı etkinliğinde kentte yaşayan özel gereksinimli sporcular ve aileleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

BİLECİK (İHA) - Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kahvaltı etkinliğinde kentte yaşayan özel gereksinimli sporcular ve aileleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, çeşitli spor dalları ve kültürel etkinliklerde başarı gösteren özel sporcular, aileleri ve öğretmenleri ile kahvaltı etkinliğinde buluştu. Bilecik Polis Evinde düzenlenen kahvaltı programına, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, özel sporcular, aileleri ve öğretmenler katıldı. Programda ailelerin sıkıntılılarını dinleyen Vali Dr. Kemal Kızılkaya sporcular ile sohbet etti. Program Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın sporculara hediye takdim etmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Vali Kızılkaya özel gereksinimli sporcularla kahvaltıda buluştu

Vali Kızılkaya özel gereksinimli sporcularla kahvaltıda buluştu

Vali Kızılkaya özel gereksinimli sporcularla kahvaltıda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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