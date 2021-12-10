Vali Kızılkaya, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kızılkaya, yayımladığı mesajda, "Ülkemizde bugüne kadar insan haklarının geliştirilmesi konusunda önemli mesafeler alınmış olmakla birlikte, bununla yetinilmemiş ve bir başkasını rahatsız etmeyecek düzeyde bireysel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda sürekli olarak çalışmalar ve gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, bu konuda en çağdaş, medeni ve gelişmiş toplumların ölçü alınması hedeflenmiştir" dedi.

Vali Kızılkaya mesajına şu şekilde devam etti;

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 'Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye' vizyonu için Resmi Gazetede yayımlanan 2021/9 sayılı Genelge ile ' İnsan Hakları Eylem Planı' yürürlüğe konulmuştur. Bilecik Valiliği olarak bizler, bütün vatandaşlarımızdan insan haklarına arzu edilen seviyelerde saygı gösterilmesi konusunda bir nebze olsun duyarlılığı artırabilmek için, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kendilerine yeni bir hareket ve hamle noktası olarak algılamalarını temenni ediyoruz."

Vali Kızılkaya, "Öncelikle bütün vatandaşlarımızın, insan olma sorumluluk ve bilinciyle hareket ettiği, insan hakları ihlallerinin hiçbir şekilde yaşanmadığı ve buna rağmen 'İnsanım; o zaman, insanlara karşı yapılan kötü ve haksız muamelelere karşı duyarsız kalamam' düşüncesinin özümsenerek kabul görmesini temenni ediyorum. İnsan Hakları Evrensel beyannamesinin yayınlanmasının yıl dönümünde kamuoyunun insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir fırsat olarak görülmesi, insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirilmesi temennisiyle, değerli halkımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum" diyerek açıklamasına son verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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