Vali Kızılkaya'dan iyilik hilalinin farklı renkleri olan Kızılay ve Yeşilay'a ziyaret - Haberler

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Vali Kızılkaya'dan iyilik hilalinin farklı renkleri olan Kızılay ve Yeşilay'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Kızılkaya'dan iyilik hilalinin farklı renkleri olan Kızılay ve Yeşilay'a ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, iyilik hilalinin farklı renkleri olan Kızılay ve Yeşilay'ın Bilecik'te bulunan şubelerine ziyaret gerçekleştirdi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, iyilik hilalinin farklı renkleri olan Kızılay ve Yeşilay'ın Bilecik'te bulunan şubelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında, kamu yararına gönüllü olarak çalışan Kızılay ve Yeşilay'ın Bilecik şubelerini ziyaret etti. İlk olarak Kızılay'ı ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada yapılan görüşmelerde Vali Kızılkaya, Kızılay'ın ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya yardım eli uzattığına dikkat çekti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatan Vali Dr. Kemal Kızılkaya Şube Başkanı Uzun'a çalışmalarında başarılar dileyerek ayrıldı.

Ardından iyilik hilalinin yeşil rengini simgeleyen Yeşilay'ı ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ile görüşerek, sağlıklı bir toplum için bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti. Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, Vali Kızılkaya'ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Vali Kızılkaya'dan iyilik hilalinin farklı renkleri olan Kızılay ve Yeşilay'a ziyaret

Vali Kızılkaya'dan iyilik hilalinin farklı renkleri olan Kızılay ve Yeşilay'a ziyaret

Vali Kızılkaya'dan iyilik hilalinin farklı renkleri olan Kızılay ve Yeşilay'a ziyaret

Vali Kızılkaya'dan iyilik hilalinin farklı renkleri olan Kızılay ve Yeşilay'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, Yeşilay, Kızılay, Kamu, Yerel, Haberler

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