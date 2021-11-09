Vali Kızılkaya, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında çekilen videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.
BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında çekilen videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.
Kızılkaya, "BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaştığı ve direksiyon başında göründüğü videoda, "Kıymetli hemşehrilerim emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybını yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 oranında azaltır. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.
AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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