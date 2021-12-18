İZMİR (İHA) - Vali Kınık'tan maden ocağındaki göçük ile ilgili açıklaması

İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Kınık ilçesindeki madende meydana gelen göçük olayına ilişkin sosyal medya hesabından "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasını yaptı.