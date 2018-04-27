Vali Kemal Çeber, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileriyle Görüştü

Karabük Valisi Kemal Çeber hemşehrileri olan Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Sabah saatlerinde Karabük'e gelen Tokatlı öğrenciler Vali Kemal Çeber'in misafirleri olarak Safranbolu da kahvaltı yapıp, dünya miras kentini gezdi. Daha sonra Karabük'e geçen öğrenciler Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezinde Kardemir'in kuruluş ve gelişim süreci ile üretilen mamuller hakkında bilgilendirildikten sonra Vali Kemal Çeber ve Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal heyet ile yemekte bir araya geldiler.

Kardemir yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yemek yiyen Vali Çeber, kendisinin de Meslek Liseli olduğunu belirterek, "Ben sizlerden farklı bir ortamdan gelmedim, zengin bir ailenin çocuğu falan değilim. Ama bugün Elhamdülillah Rabbimin nasip ettiği bu makamdayım. Bunları niye söyledim, hedeflerinizi mutlaka büyük tutun, Allah'a bol bol dua edin, elinizden geleni yapın sonra da tevekkül edin. Siz teknik bir okulda okuyorsunuz, içinizden mühendisler, teknikerler çıkar. Ama hangi işi yapıyorsanız yapın en iyisini yapın. Kendinizi geliştirebileceğiniz en iyi noktaya kadar geliştirin, asla kendinizi başkasından daha yetersiz görmeyin. Ben bunu yapamam diye değerlendirmeyin. Sizlerden daha zor şartlarda okumuş bir abiniz olarak ben bugün burada bulunabiliyorum. Şuan da ben Karabük Valisiyim, Karabüklüyüm. Benim için en önemli sorun, gecem-gündüzüm, dünyam Karabük. Ama onun dışında ahde vefa anlamında, sıla-i rahim anlamında, doğduğum yeri unutmama anlamında memleketime çok düşkün bir insanımdır, Tokat'ı çok severim, Tokat çok güzel bir memleket, sizler çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Öğretmenlerimize de ifade ettim her sene böyle ekipleri ilimize bekliyoruz, biraz daha genişletelim. Sizlerden ricam kendinize güvenin, hedefinizi yüksek tutun ve yaptığınız iş ne olursa olsun en iyisini yapmaya gayret edin. Vatana, devlete, millete faydalı olun, memleketimizi sevin, benim bir ağabeyiniz olarak sizlerden isteklerim budur. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım keyifli, faydalı bir gezi olur. Dönüşte de lütfen ailelerinize, okulunuza ve tüm hemşehrilerime selamlarımı iletin. Karabük Valisi hemşehrimiz Kemal Çeber'in selamı var deyin. Kardemir bizim en önemli varlığımız ama onun dışında Safranbolu'muz, Yenice Ormanlarımız gibi çok önemli değerlerimiz de var, gezip görmeye herkesi bekleriz" diye konuştu. - KARABÜK