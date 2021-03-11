Vali Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret
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Vali Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

11.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:08

Rize Valisi Kemal Çeber, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor takımını ziyaret ederek başarılar diledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor takımını ziyaret ederek başarılar diledi.

Vali Çeber, beraberinde vali yardımcıları, il müdürleri, daire amirleri ve yaklaşık 50 kişilik sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle Çaykur Didi Stadı'na gidip, idman öncesi hem teknik direktör Bülent Uygun hem de oyuncularla bir süre sohbet etti.

Teknik ekibe ve futbolculara başarılar dileyen Çeber, "Öncelikle Bülent hocamıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bülent hoca takımın başına geçerek Rize'de yeni bir enerji yarattı. Bu yeni enerji ile yeni bir sayfa açacağımızı düşünüyoruz. Buradaki her bir futbolcuyu tüm Rizeliler çok seviyor. Hepsinin çok kıymetli ve yetenekli olduğunu biliyoruz. Şanssız bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Rizelilerin futbolculara, yönetime olan inancında hiçbir azalma yok. Rizeli insanlar zoru başarmayı sever. Takımımız her sene bize bu zoru hissettiriyor, ondan sonra da gereğini yapıyor. Bu yıl da gereğini yapacağından hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Teknik direktör Uygun ise ziyaret nedeniyle mutlu olduklarını dile getirerek, "Bu ziyaret, şehrin bize olan güveninin göstergesi. Elimizden gelenin en iyisini yaparak Çaykur Rizespor'u layık olduğu yerlere hep beraber getirecek, takımı ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Hasan Kartal da futbolculara seslenerek, "Bu şehri yönetenler bizimle entegre oldu. Siz de kendi içinizde birbirinize iyi entegre olur, birbirinizi sever ve birlikte mücadele verirseniz, başarılı olamayacağımız hiçbir şey yoktur. Biz bu işi beceririz. Çok daha iyi yerde oluruz. İçinde bulunduğumuz şartlarda mutlu olalım, huzurlu olalım. Başarı da beraberinde gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Çeber ve beraberindekiler bir süre idmanı izledi.

Vali Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret
Vali Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret
Vali Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret
Vali Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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