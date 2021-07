Vali Kemal Çeber' 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı.

Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılmasının demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım olması nedeniyle her yıl 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır.

Basın mensuplarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Basın mensuplarımız üstlendiği bu önemli görevler ile birlikte, toplum ile devlet arasında köprü olarak, mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü zorlu şartta görevlerini büyük bir fedakarlık içerisinde yapmaktadırlar.

Basınımızın, geçmişten günümüze ilimizin ve ülkemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur. İlimizde yapılan, planlanan ve devam eden yatırımların, şehrimizin faydasına olacak her işin destekçisi olan, Rize'miz ile ilgili her türlü gelişmeyi hem yerel gündeme hem de ulusal ve uluslararası platformlara taşıyan yazılı ve görsel basınımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Rize'mizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın mensuplarımızın çalışmaları büyük katkı sağlamaktadır.

Ülkemizin menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden, her türlü zor şartlar altında, gelişen olayların kamuoyuna duyurulması, halkın doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesi ve aydınlatılması görevini yerine getiren başta Rize'mizde görev basın mensuplarımız olmak üzere tüm basın mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Kemal ÇEBER Vali

Kaynak: Habermetre