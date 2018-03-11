Vali Kaymak 'Vosvos' ile Çocukları Gezdirdi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, "Çocuklar Gülerse Dünya Güler Vosvos Şenliği"nde 'Vosvos'a binerek çocuklara meydan turu attırdı.

Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği (İHH) tarafından, "Çocuklar Gülerse Dünya Güler" temalı 'Vosvos Şenliği' düzenlendi. 10'larca renkli Vosvos'un katıldığı şenlikte çocuklara şehir turu attırıldı. Vali Osman Kaymak'ın da katıldığı şenlikte Kaymak, eşini de yanına alarak çocuklarla birlikte meydan turu attı. Vali Kaymak, attığı turun ardından etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren İHH Samsun Şube Başkanı Hüseyin Mutlu, "257 proje dahilinde bu etkinlikleri yapıyoruz. Etkinlikler, Somali'den, Arakan'dan, Somali'den, Afrika'dan tutun Kafkasya'ya kadar dünyanın 51 ülkesinde buna benzer etkinliklerle çocuklarımızla ilgili onları güldürmeye çalışıyoruz. 'Çocuklarımız gülerse dünya güler' sloganıyla tüm dünyanın dikkatini geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çekmeye çalışıyoruz. Bütün güvencemiz bu çocuklarımız için olmalıdır. Çocuklar, bizlere emanettir. Geleceğimizi onlara düzgün bırakmalıyız. Yaptığımız bu eğlencelerin tamamı, bu gençlerimizin geleceğimizi kurgulayacak olmalarından dolayıdır. Çocuklarımızı seviyoruz. Dünyadaki her yerdeki bütün çocuklar bizim. Bu geleceğimize sahip çıkmazsak, uzun ve güzel bir gelecek bekleyemeyiz. Dünyadaki her çocuğun gülmesi gerekir" dedi.

Konuşmaların ardından çocuklara Vosvos'larla şehir turu attırıldı. - SAMSUN