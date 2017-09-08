Vali Kaymak: "Türk-Kürt Kavgası Çıkarmaya Çalışıyorlar"

Samsun'da bir fındık işçisinin öldüğü, bir işçinin de yaralandığı silahlı saldırı sonrası olay yerinde açıklamalarda bulunan Vali Osman Kaymak, "Bu olay üzerinden belli bir çevreler de Kürt-Türk kavgası çıkarmaya çalışıyorlar. Kürtler ve Türkler kardeştir" dedi.



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Samsun'un Terme ilçesine Bafracalı Mahallesi'ne gelen mevsimlik fındık işçilerinin kaldığı çadırlara doğru tüfekle ateş açılması sonucu Perihan Akın (36) hayatını kaybederken, Nurcan Patak (27) ise elinden yaralanmıştı. Samsun Valiliğinden yapılan en son açıklamada olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.



Samsun Valisi Osman Kaymak, işçilerin kaldığı Bafracalı Mahallesi'ne giderek işçilere baş sağlığı diledi ve onlarla sohbet etti. Vali Kaymak burada yaptığı açıklamada, olayın münferit bir olay olduğunu ve olayın arkasında başka nedenler arayanların Türk-Kürt kardeşliğini bozamayacağını söyledi. Vali Kaymak, olayı gerçekleştiren şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve yakalandığını söyledi.



"Şu an adli süreç devam ediyor"



Olayla ilgili açıklamalarına devam eden Vali Kaymak, "Tabii bu olay üzerinden belli bir çevreler de Kürt-Türk kavgası çıkarmaya çalışıyorlar. Kürtler ve Türkler kardeştir. Yıllardır bu topraklarda yaşamışız. Bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz. Devlet olarak yanınızdayız, arkanızdayız. Bu olayın yakasını bırakmayacağız. Rahat olun münferit bir olay. Uyuşturucu ve alkol kullanan birisi. Uyuşturucu etkisiyle gece vakti ateş ediyor. Maalesef bu olay yaşanıyor. Tabii bu olay üzerinden belli bir çevreler de Kürt -Türk kavgası çıkarmaya çalışıyorlar. Ben Samsun Valisiyim, Tunceli'den yeni geldim buraya. Kürtler Türkler kardeştir. Yıllardır bu topraklarda yaşamışız. Bizim kardeşliğimiz kimse bozamaz. Şu an ilimizde 5 bine yakın tarım işçisi çalışıyor. Kaldı ki sizler buraya her yıl geliyorsunuz, ilk defa gelmiyorsunuz. Kesinlikle Samsun halkında Kürtlere karşı bir önyargı yoktur. Siz her zaman buraya gidip geleceksiniz. Biz de devlet olarak yanınızdayız, arkanızdayız. Bu olayın yakasını bırakmayacağız. Rahat olun. Ama bu olay bilesiniz ki bir Kürt düşmanlığından kaynaklı etnik bir olay kesinlikle değil. Sarhoş adam işte her gün olayları izliyorsunuz Samsun'da, İstanbul'da da Ankara'da da adam içtikten sonra ne yaptığını bilmiyor. Çok ayık olsa çadırın yanından bunu yapabilirdi. Tabii ki yanlış bir şey ama bunu bilelim ki sarhoş uyuşturucu kullanan bir kişinin yaptığı bir eylemdir. Bunu kesinlikle Samsun halkına mal etmek yanlış olur. Samsunlular olsun bizler olsun bunu kınıyoruz. Bunun da örgütlü bir hareket olmadığını, birisinin birlikte hazırlamış gitmiş bir olay olmadığını şu an elimizdeki deliller gösteriyor. Onun için siz çalışmanıza devam edin rahat olun. Münferit bir olay. Şu an inceleme devam ediyor. Jandarmamızı tebrik ediyorum. Hemen kısa zamanda kendisini sığındığı çatı terasında bulduk. Şu an adli süreç devam ediyor. Attığı kurşunlarla tüfeğin eşleştirmesi yapılıyor. Biz yüzde 100 ihtimalle bu kişinin yaptığından eminiz ama kesin söyleyemiyoruz. Sonuçta bir adli tahkikat kriminal çalışmalar yapılacak. Büyük ihtimalle katil kişi bu kişidir ve gerekli cezai işlem yapılacaktır. Buralar sizin kendi memleketiniz geleceksiniz çalışacaksınız" dedi.



Vali Kaymak, olaydan üzüntü fındık işçileri de olayın münferit bir olay olduğunu, böyle olayların Türk ve Kürt kardeşliğini bozamayacağını söyledi. İşçilerin yaşadığı çadır bölgesini inceleyen ve işçilerin barınma şikayetlerini dinleyen Vali Kaymak, gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. - SAMSUN