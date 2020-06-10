Vali Kaymak'tan 'veda' mesajı
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Vali Kaymak'tan 'veda' mesajı

Valiler kararnamesi ile Samsun Valiliği görevinden alınıp, mülkiye başmüfettişliği görevine getirilen Vali Osman Kaymak, Samsunlulara ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, helallik istedi.

Vali Kaymak'tan 'veda' mesajı
10.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:48

Valiler kararnamesi ile Samsun Valiliği görevinden alınıp, mülkiye başmüfettişliği görevine getirilen Vali Osman Kaymak, Samsunlulara ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, helallik istedi.

9 Haziran 2020 Valiler Kararnamesi ile Samsun'daki valilik görevinden alınan Vali Osman Kaymak, mülkiye başmüfettişliği görevine atandı. Bugün kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Osman Kaymak, Samsunlulara ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, helallik istedi.

Vali Kaymak kendisine ait sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"13 Haziran 2017 tarihli kararname ile atandığım Samsun Valiliği görevimden 9 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında devletimizin verdiği görevleri İlkadım şehri Samsunumuzda onurla yerine getirerek, halka hizmet anlayışı ile çalışma gayretinde bulundum. Tüm Samsunlu hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal edin."

Osman Kaymak'ın veda paylaşımının ardından birçok Samsunlu vatandaş paylaşımın altına yorumda bulundu. Vatandaşlar, "Osman Kaymak diye yazılır, Osman Baba diye okunur", "Samsun sizi unutmayacak", "Siz bu şehrin hem valisi hem de ağabeyisiniz", "Samsun Osman babasını çok özleyecek. Allah yar ve yardımcınız olsun sayın valim" gibi birçok yorumda bulundular.

Samsun Valiliği görevine Düzce Valisi Zülkif Dağlı getirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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