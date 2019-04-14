Vali Kaymak'tan Turizm Haftası Mesajı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve vatandaşların turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihlerinde çeşitli etkinliklerle Turizm Haftası'nın kutlandığını anımsattı.

Türkiye'de hızla gelişen turizm sektöründen Samsun'un da yeteri kadar pay alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi gayreti içinde olduklarını vurgulayan Kaymak, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir yerleşim bölgesi olup, 6 bin yıllık tarihi geçmişe sahiptir. 213 kilometre sahili, doğal plajları, çok sayıda sit alanı ve tescilli yapıları, müzelerde sergilenen 6 bin 299 arkeolojik ve 642 etnografik eserleri, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatrosu, yılın her mevsiminde etkinlikler düzenlenen sanat galerilerine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kaymak, Samsun'un yeşilin ve mavinin her tonuna sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Samsun, doğa turizmine açık yaylaları, dağları, ormanları, yüzlerce çeşit endemik bitkisi, yamaç paraşütü alanları, kar ve çim kayağı alanları, kanyonu, kuş cenneti, gölleri ve şelaleleriyle turizmin her çeşidine imkan sağlamaktadır. Bu zenginliğe sahip Samsun, bu gün kayak turizminden termal turizmine, sağlık turizminden doğa ve deniz turizmine kadar birçok üstünlüğü aynı anda konuklarına sunmaktadır. İlimizde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren dünyadaki nadir doğal alanlardan biridir. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yüzlerce farklı kuş türüne ev sahipliği yapan bir alandır. Tarihi ve kültürel değerlerimizin yanında turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle yayla, kış sporu ve termal alanlarında Samsun ilini Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasındadır. İlimizin turizmini geliştirmek için hep birlikte ve ortak hareket etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle rehberinden otel işletmecisine, belediyesinden kaymakamlıklarımıza, çiftçimizden sağlık personeline, yatırımcılarımızdan esnafa kadar tüm sorumluların dayanışma ve birlik içerisinde hareket etmeleri önem arz etmektedir."

Vali Kaymak, kurtuluş meşalesinin yakılarak Milli Mücadele'nin başlangıcının ilk adımının atıldığı yer olan Samsun'un bu yıl 19 Mayıs 1919'un 100. yıl heyecanını yaşandığını aktararak, "Türkiye'nin ve tüm dünyanın izleyeceği ve hayranlık duyacağı bir şehir olarak bu milli hareketin 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA