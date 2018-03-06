Vali Kaymak'tan Tim Komutanı Büyükkal'ın Ailesine Ziyaret

Samsun Valisi Osman Kaymak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik Burseya Dağı'nı ele geçiren tim komutanının ailesini ziyaret etti.

Vali Kaymak, Burseya Dağı'nı ele geçiren timin komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Sercan Büyükkal'ın Tekkeköy'de yaşayan annesi Nezahat ile babası Erdoğan Büyükkal çiftinin evine ziyarette bulundu.

Vatan evlatlarının ülkenin bekası için sınır içinde ve ötesinde terör örgütleri ile mücadele ettiğini ifade eden Kaymak, Mehmetçik'in Afrin'de destan yazdığını söyledi.

Vali Kaymak aileyle bir süre sohbet ederek onlara moral verdi.

Vali Kaymak'a ziyarette eşi Emine Kaymak, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Tekin Balcı eşlik etti.