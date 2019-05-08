Vali Kaymak'tan Samsunsporlu Futbolculara: "İnananlar Başarır"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte Yılport Samsunsporlu futbolcuları Play-Off maçları için Sakarya'ya uğurlayan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Tüm şehir sizden çok şey bekliyor. Kendinize güvenin, bu işi başarırsınız. İnananlar başarır" dedi.

Yılport Samsunspor, Play-Off Çeyrek Final ilk maçını oynamak için bugün hava yolu ile İstanbul'a buradan da karayolu ile Sakarya'ya geçti. Futbolcuları ve teknik heyet havalimanına gitmeden önce Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Havalimanında takımı Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir uğurladı.

Play-Off yolunda takıma başarılar dileyen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Şehir sizlerden çok şey bekliyor. Samsun'un futbol altyapısı çok güçlü. Şehirdeki bütün kurumlar, kişiler, taraftar 1. Lig'e odaklandı. Haliyle sizin üzerinizde sorumluluk fazla. Oynadığınız pozisyonlardaki görevlerinizi en iyi şekilde yapmanız halinde bu başarı gelecektir. Dualarımız sizlerle. Şehir Play-Off'lara kitlendi. Bu şehir size güveniyor. Play-Off'ta kamu kurum ve kuruluşlar, belediyelerimiz, şehir, taraftarlarımız sizin arkanızda. Kendinize güvenin, bu işi başarırsınız. İnananlar başarır" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na uğurladı. Buradan da takım otobüsüyle Sakarya'ya geçerek maç saatine kadar otelde kampa girdi. Karşılaşma Perşembe günü saat 20.45'te Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA