Vali Kaymak'tan Samsunspor'a Moral Yemeği

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunsporlu futbolculara moral yemeği verdi.

Vali Osman Kaymak, Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda mücadele edecek olan Samsunsporlu futbolcular ve teknik heyetle moral yemeğinde bir araya gelerek, Pazartesi günkü maçta başarılar diledi. Canik Balıkçı Barınağında düzenlenen moral yemeğinde konuşan Vali Kaymak, kırmızı-beyazlı futbolculardan galibiyet sözü aldı.

Öte yandan Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, alacakları ödenmediği için son antrenmana katılmayan Ayite ve Samed Kılıç'ın alacaklarının ödendiği duyuruldu. Samsunspor kafilesi, moral yemeğinin ardından 16.30 uçağıyla İstanbul aktarmalı olarak Gaziantep'e gitti. - SAMSUN