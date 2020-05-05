Vali Kaymak'tan 'rehavet' uyarısı
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Vali Kaymak'tan 'rehavet' uyarısı

Vali Kaymak'tan 'rehavet' uyarısı
05.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:17

Samsun Valisi Osman Kaymak, korona virüsü (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili 'rehavete kapılmama' uyarısında bulundu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, korona virüsü (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili 'rehavete kapılmama' uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi konusunda alınan tedbirler ve uygulamalardaki başarı açısından Türkiye'nin en iyi durumda olan ülkelerden birisi olduğunu ve bu bağlamda Samsun'da da sıkı tedbirler uygulandığını dile getiren Vali Osman Kaymak, vatandaşların büyük çoğunluğunun kurallara riayet etmiş olması sayesinde tünelin ucunda ışığın görünmeye başladığını belirtti.

Vatandaşlarımızın desteğiyle elde edilen başarı neticesinde yeni vaka sayılarında ciddi bir azalış dönemine girildiğini ifade eden Vali Kaymak, vatandaşlardan, bugüne kadar göstermiş oldukları hassasiyeti, havaların iyiden iyiye ısındığı bugünlerde de rehavete kapılmadan sürdürmelerini, fiziksel mesafe kuralına dikkat etmelerini, mecbur kalmadıkça ve maske takmadan dışarı çıkmamaya özen göstermeye devam etmelerini istedi.

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının ardından market, pazar, banka, PTT gibi yerlerde kalabalık olunmaması gerektiğine dikkat çeken Osman Kaymak, ilimizde alınan tedbir kararlarının sürekli olarak güncellendiğini ve ihtiyaç durumuna göre ilave tedbirlerin alınmaya devam edildiğini kaydederek, kurallara yönelik denetim ve kontrollerin de sıkılaştırılacağını ifade etti.

Salgınla mücadele sürecinde kendi hayatları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının temini için aralıksız gayret gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına, kolluk birimlerine ve bu mücadelenin olmazsa olmazı duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Vali Osman Kaymak, Ramazan ayının sonunda iki bayramı birlikte yaşama temennisinde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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