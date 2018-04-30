Vali Kaymak'tan 'Ortak Akıl' Vurgusu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO)'nın yeni oluşan Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı'nı kabulünde konuşan Samsun Valisi Osman Kaynak, her alanda ortak akılla hareket edildiği takdirde hedefe daha çabuk ulaşılacağını söyledi.

Samsun TSO'nun 7 Nisan tarihinde yapılan seçimlerinde güven tazeleyerek 3'üncü kez Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Salih Zeki Murzioğlu ve yeni oluşan Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlığı'na seçilen Haluk Akyüz ve Meclis Divanı, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, ortak akıl vurgusu yaptı.

Vali Kaymak: "Ortak akıla herkesin inanması lazım"

Samsun TSO'nun yeni oluşan organ kurullarının hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Osman Kaymak, "Ticaret ve sanayi odaları bir şehrin en önemli ve söz sahibi kuruluşları arasında. Üyelerinizin sizi tekrar tercih etmesi büyük bir onurdur. İnşallah şehre katkımız birlikte devam edecek. Burada göreve başladığım gündem beri ortak akıl anlayışını dillendiriyorum. Oda olarak sizler daha önceki dönemlerde gerek fuar ve kongre merkezi olsun, gerek teknopark ve lojistik köy olsun önemli projelere katkı sağlamışsınız. Bu takdir edilecek, çok güzel bir şey. Şehirlerde herkes bir araya gelip ortak akıl oluşturamazsa yol alamazsınız. Her zaman ortak akıl içinde bir araya gelerek, ortak kararlar alınması lazım. Ortak akıla hepimizin inanması lazım. Samsun her alanda potansiyeli yüksek bir şehir. Eğer karar vericiler bir araya gelip, ortak kararlar alırsa hedefe daha çabuk ulaşırız. İnşallah bu yönde çalışmalarımız artarak devam edecek" diye konuştu.

Murzioğlu: "Herkesle dirsek temasındayız"

Vali Osman Kaymak'ın ortak akıl vurgusuna destek veren TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, "Biz göreve geldiğimiz 2009 yılında ilk önce sizin de bahsettiğiniz gibi ortaklık kültürüne büyük önem verdik ve bunun da neticelerini aldık. Samsun'un en büyük eksikliklerinden biri olan fuar ve kongre merkezi, lojistik köy, teknopark gibi önemli projelerinin hayata geçmesi ortaklık kültürünün en güzel örnekleridir. Oda Yönetimi olarak, sürekli olarak kurumlarla dirsek temasındayız. Ama tamamen yumak oluşturduğumuz takdirde şehrimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inancımız tam. İnşallah başta sizin de desteklerinizle hep birlikte arkamızda gurur duyacağımız projelere imza atarız. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, diri olalım" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'a ziyaret

Samsun TSO Yönetimi ve Meclis Divanı daha sonra ise Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u makamında ziyaret etti. Vedat Yavuz da, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu nezdinde yeni oluşan Oda organ kurullarına başarılı çalışmalar diledi. - SAMSUN