16.09.2019 13:13

Vali Kaymak'tan öğrencilere: "Sizlere güveniyoruz"

Başkan Demir: "Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de eğitim alanında en ileri şehir olmalıyız"

SAMSUN - "İlköğretim Haftası" töreninde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de eğitim alanında en ileri şehir olmaya inşallah birlikte yürüyelim" dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "İlköğretim Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra etkinlikler Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Ortaokulunda devam etti. Buradaki etkinliklerde okul öğrencileri folklor gösterilerinde bulundu ve şiirler okudu.



"Önümüzdeki yıl Samsun genelinde tekli öğretime geçiyoruz"

Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendi zamanlarında 50 kişilik sınıflarda eğitim gördüklerini söyledi. Bugün ise durumun çok farklı ve daha iyi şartlarda eğitim verildiğini ifade eden Başkan Demir, "Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Terme'de çok güzel bir okulumuzun açılışını yapmıştık. Hayırsever vatandaşımız tarafından Tekkeköy'de de güzel bir okul açtık. Bugün ise Kuzey Yıldızı Ortaokulunun açılışını 25 derslikle birlikte açıyoruz. 5 milyon liraya mal oldu. Canik'te tekli öğretime bu yıl tamamen geçmiş oluyoruz. Bu sene Samsun'da 28 okul yapıldı. Önümüzdeki yıl sanıyorum tüm Samsun'da tekli öğretime geçiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de eğitim alanında en ileri şehir olmaya inşallah birlikte yürüyelim" diye konuştu.



"Derslerinize çok iyi çalışın"

Samsun'da 268 bin öğrenci, 19 bin öğretmen ve bin 200 okul ile eğitim-öğretime başladıkları bilgisini veren Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Bundan dolayı gururluyuz. Samsun ilk adım kenti olarak her alanda öncü olma özelliğini sürdürmek zorunda. Eğitimde de iddialıyız. Çok güzel bir ekibimiz var. Büyük gayret sarf ediyoruz. Tabii ki fiziki şartlar çok önemli. Ama biz insan yetiştirme konusunda gayret etmek durumundayız. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. Türkiye çok zor bir coğrafya. Sizlere güveniyoruz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Derslerinize çok iyi çalışın. Bugünleri çok iyi geçirin. Mutlaka oyun oynayın ama lütfen bilgisayarın başında daha çok vakit geçirmeyin. Daha çok kitap okuyun. Bilgisayar da kullanın ama plansız kullanıldığında başka sorunlar ortaya çıkarıyor. Cep telefonlarından uzak durun. Kitap okuma kampanyalarına mutlaka katılın" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri okulun açılış kurdelesini kesti. Daha sonra ise okul içerisinde öğrencilere fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA