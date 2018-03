Vali Kaymak'tan Memurlara Uyarı

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Ben ilin valisi olarak kimseye caka satmıyorum, bu makamlar hizmet yeri, benim satmadığım cakayı benim emrimdeki memur satamaz, millete tepeden bakan, milleti hor gören, bugün git yarın gel olmaz" dedi.

Vali Osman Kaymak, Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanlığı'nın Yalı Kafe'de düzenlediği programa katıldı. Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanlığı iş yeri ve ilçe temsilcilerinin katıldığı kahvaltı programında konuşma yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, "Arkadaşlar Türkiye'de bürokrasi, siyaset, sivil toplum elbirliği ile kendi ülkesine sahip çıkabilme iradesini ortaya koymuştur. Artık bambaşka bir sendikacılık, bambaşka bir toplumsal yapıya ulaşmış durumdayız. Bu ülke hepimizin, bu ülkeye sahip çıkmak sadece siyasilerin, askerin, bir tarafın, bir bölümün işi değil bu ülkeye sahip çıkmak topyekun hepimizin görevidir. Bugün buradaki katılım ile bunu kanıtlıyoruz. Bu anlamda Sayın Valime, Atakum Belediye Başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki diğer misafirlerimiz de bizim için çok değerli, burada olmalarından dolayı mutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.

"Benim satmadığım cakayı benim emrimdeki memur satamaz"

Memuriyette performans kriterinin gelmesi gerektiğini söyleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Arkadaşlar memuriyet de şu var, hani derler ya memuriyet kadrosunu aldık artık hiç kimse bizi yerimizden rahatsız edemez anlayışı var. Arkadaşlar bu anlayışı terk etmemiz lazım. Artık biliyorsunuz memurlarda performans kriterleri getiriliyor. Çalışanla çalışmayanın ayırt edildiği bir sisteme ihtiyaç var. Siz de biliyorsunuz yıllardır devlet memuru oldum tamam işim sağlam, devletimize kendimizi yasladık artık bizi kimse bir şey yapamaz anlayışını da bırakmamız lazım, işimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Arkadaşlar işinizi seveceksiniz, insanları seveceksiniz. Memuriyet hayatımda ben her zaman şunu söylüyorum ben ilin valisi olarak kimseye caka satmıyorum, bu makamlar hizmet yeri, benim satmadığım cakayı benim emrimdeki memur satamaz, millete tepeden bakan, milleti hor gören, bugün git yarın gel olmaz. Vatandaş diyor ki işim olmayabilir mevzuatta, benim işim yanlış olabilir ama bir doktordan, bir öğretmenden, bir müdürden, bir memurdan tatlı dil, güleryüz istiyor" diye konuştu.

Herkesin işini severek yapmak zorunda olduğunu belirten Kaymak, şunları söyledi:

"Arkadaşlar öncelikle bizim işimiz insan, hangi işi yaparsanız yapın insanları seveceğiz. Her iş kutsaldır. Makamı, mevkisi önemli değil inanın bir okulda hizmetli o kadar güzel tavırlar, tablolar ortaya koyar ki öğrencilere rol model olur, öğrenci öğretmenden alamadığı terbiyeyi o hizmetliden alır. O anlamda herkes işini sevecek, işini önemseyecek. Bu güzel ülkemizde, bu güzel insanlara hizmet etmek bizim için onurdur. Bu onura sahip olmak için de işimizi çok daha iyi yapan, işimizi seven, işini önemseyen, insanların parmakla gösterdiği, insanların 'Allah razı olsun' dedikleri kişiler olmak durumundayız. Genel Başkanımızın Türkiye sorunları ile ilgili açıklamalarını dikkatle takip ediyoruz. Değerli arkadaşlar hep şunu söylüyoruz Türkiye güzel günler görecekse, bu birlik ve beraberlikten geçer. O anlamda birbirlerini seven, birbirlerine destek olan Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin menfaatleri söz konusunda olduğunda da bir araya gelmesini bilen, şahsi, sendikal, siyasi çıkarları bir kenara bırakıp, ülkem varsa ben de varım anlayışıyla hareket eden insanlar olmak durumundayız. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bölücü örgütler ve onların işbirlikçileri korkuyorlar, onların da destekçi grubu var. Bunları hepimiz izliyoruz, onlarda bizi izliyor. Ben o anlamda diyorum ki arkadaşlar şehit cenazelerine katılalım, katılım çok olsun. Bu bölücü örgütler kendi teröristleri öldüğü zaman Tunceli'de ne kadar insanlar varsa zorla cenazeye katılmalarını sağlıyorlardı. Biz onları muhatap olmak almak durumunda değiliz ama şu an ülkemizde bir operasyon yapılıyor, şehit cenazelerimiz oluyor. Samsun o anlamda örnek şehir. Şehit cenazelerine katılımlarımız çok yüksek. Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğu zaman, basın açıklaması, yürüyüş yapıldığı zaman ülkenin birliği söz konusu olduğunda da tavır almak, orada bulunmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Programına ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve çok sayıda sendika üyeleri katıldı. - SAMSUN