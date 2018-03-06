Vali Kaymak'tan Kaymakamlara Talimat

Samsun Valisi Osman Kaymak, "İlimizde sosyal sorunlara çare bulmak bizlerin öncelikleri arasındadır. İntihar, taciz, uyuşturucu ve aile içi şiddet sorunlarına çare bulmak devletin olmazsa olmazıdır" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında, Samsun'da Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun'da kaymakamlar ile bir araya gelen Vali Kaymak, ilçelerinin geneli ile ilgili konular hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Osman Kaymak, "Arkadaşlar, ilçelerimizde çalışmalara devam ederken il ile irtibatlı olmamız gerekmektedir. Özellikle ikili eğitimden tekli eğitime geçmemiz konusunda yapılan inşaatları takip edin. Aksayan konular varsa bunları yakından takip ederek bir an önce çözelim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği başlatıldı. Arkadaşlar genç olup da okuma yazma bilmeyen kimse yok. Genelde okuma-yazma bilmeyen 60 ve 65 yaş üzerindedir. Açtığımız kurslarda yaşlı bir teyzenin, yaşlı bir amcanın okuma-yazma öğrendikten sonraki sevincini görmek lazım. Ben Suluova Kaymakamlığı yaparken bu sevinci orada gördüm. Bir insana okuma-yazma öğretmek her şeye değer. Onun için Okuryazarlık Seferberliği'ni yakından takip edelim. İlimizde başlattığımız okuma saati konusunda da sizlerin ilgisine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın çoğu katılıyor. Okuma alışkanlığı edindirme konusunda güzel bir örnek oldu. Hem ilimizin tanıtımında hem de çocukların, gençlerin ve bütün ailelerin okumasına vesile olduk. Bunu devam ettirelim. Burada asıl hedefimiz okuma alışkanlığını herkese kazandırmaktır" diye konuştu.

"İntihar, taciz, uyuşturucu ve aile içi şiddet sorunlarına çare bulmak devletin olmazsa olmazıdır"

İl genelindeki sosyal sorunlara çözüm bulunması konusunda kaymakamlara talimat veren Kaymak, "İlimizde sosyal sorunlara çare bulmak bizlerin öncelikleri arasındadır. Bu sorunları intihar eden insanlar, taciz olayları, uyuşturucu ve aile içi şiddet olarak söyleyebiliriz. Sorunlara çare bulmak devletin olmazsa olmazıdır. Bu çerçevede hepinizin ilçenizdeki sosyal sorunlara çare üretmeniz gerekmektedir. Özellikle nüfusu fazla olan ilçelerimizde bu sorunlar daha yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bu konuda bütün kurumları seferber ederek sorunları çözmeliyiz. Bir mahallede olay olduğunda mahalle bundan vicdanen ve insan olarak sorumludur. Bu çerçevede kaymakamlık olarak vali yardımcıları ve bizler hepimiz ilimizdeki acı olayların vicdanen sorumluluğunu taşıyalım. Bu olayların olmaması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Müftülük gibi kurumların etkin çalışması sizlerin sorumluluğundadır. Bu kurumların etkin çalışması için denetleyin ve takip edin. Sosyal sorunlarla ilgili yapılan yeni projeler ve örnek çalışmalar diğer ilçelere de örnek olacaktır" şeklinde konuştu.

"Afrin savaşı devam ediyor"

Afrin operasyonu hakkında da açıklama yapan Vali Kaymak, "Afrin savaşı devam ediyor. Bu savaşın moral ve motivasyon desteği çok önemlidir. Afrin'de şehit olan güvenlik güçlerimizin yakınları, gazilerimizin ziyaret edilmesi, onların yalnız bırakılmaması, ihtiyaçlarının karşılanması, hastane tedavilerinin ve ilaçlarının karşılanmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Öztürk, Recep Yüksel, Dr. Hakan Kubalı ve Sezgin Üçüncü, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu katıldı. - SAMSUN