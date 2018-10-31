Vali Kaymak'tan Karbonmonoksit Uyarısı

Samsun Valisi Osman Kaymak, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminde oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önlemler alması gerektiğini hatırlattı.

Ülkede her yıl kış aylarında bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, kombi zehirlenmeleri yaşandığına işaret eden Kaymak, şunları kaydetti:

"Baca temizliği düzenli olarak yapılmayan kombiler ve özellikle lodosa bağlı olarak sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle maalesef ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de zaman zaman zehirlenme vakaları yaşanmaktadır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın karbonmonoksit zehirlenmesi konusunda hassasiyet göstermesi, olumsuz bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirleri alması, yılda en az bir defa kombi bacası ve diğer bacaların temizliğinin mutlaka yetkili kişilerce yapılması, özellikle lodosun etkili olduğu günlerde soba yakılmasına dikkat edilmesi, sobadan çıkan zehirlenmeleri önlemek için yatmadan önce sobanın söndüğünden emin olmaları hayati önem arz edecektir."