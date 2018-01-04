Vali Kaymak'tan İlkadım'a övgü



SAMSUN - İlkadım Belediyesinin projelerini yerinde inceleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, ilçeye kazandırdığı hizmetlerden dolayı Başkan Tok'a teşekkür etti.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı belediye hizmet binasında ağırladı. Tok, belediyeyi ziyaret eden Vali Kaymak'ı İlkadım Hizmet Binası girişinde karşıladı. Çiçeklerle karşılanan Vali Kaymak'a İlkadım İletişim Merkeziçalışması ve faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Vali Kaymak, bir süre sohbet ettiği İletişim Merkezi çalışanlarına başarı dileklerini sunarak teşekkür etti. Başkan Tok, Vali Kaymak'a hizmet binasının katlarında sergilenen Cami ve Külliye, Derebahçe Sosyal Tesisi, yeni belediye hizmet binasının maketleri üzerinden projenin detayları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra, başkanlık makamına geçen Başkan Erdoğan Tok, belediyenin tamamlanan, devam etmekte olan ve yapılacak olan projeler hakkında Kaymak'a ayrıntılı bir sunum yaptı.

Vali Kaymak projelere hayran kaldı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye hizmet binasında ağırladığı Samsun Valisi Osman Kaymak ile birlikte, hizmete açılan yapımı devam eden, inşasına başlanacak yeni projeleri yerinde gezdi. Derebahçe Sosyal Tesislerine yapılan ziyaretten sonra sırasıyla Koşu Yolu Parkuru, Derebahçe Futbol ve Halı Sahaları, Ulugazi TOKİ Konutları önünde inşa edilen belediye yeni hizmet binası, belediyenin eski fen işleri şantiyesine yapılan Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezi, Cami ve Külliye, 15 Temmuz Millet Yolu, Ihlamur Kafe ve Restorant ve Türk İslam Sanatları Merkezi gezildi. Ziyaret sırasında Vali ve Başkan, satranç ve masa tenisi de oynadı.

Vali Kaymak yerinde görerek tek tek incelediği proje, yatırım ve hizmetlerden dolayı Başkan Erdoğan Tok'a teşekkür etti.