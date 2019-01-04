Vali Kaymak'tan İha'ya Kutlama: "İha Türk Basınında Önemli Bir Yere Sahip"

Samsun Valisi Osman Kaymak, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 26. kuruluş yılını kutlarken, "İhlas Haber Ajansı Türk basınında önemli bir yere sahip" dedi.

04 Ocak 1993 tarihinde kurulan İhlas Haber Ajansı'na 26. yaşına girmesi dolayısıyla kutlama mesajı gönderen Vali Osman Kaymak, İHA'nın dünyanın saygın haber ajansları arasında olduğunu vurguladı. Vali Kaymak İHA'ya gönderdiği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İhlas Haber Ajansı, dünyanın en ücra köşelerindeki gelişmeleri insanlara duyurarak, sınırları aşan haber ağıyla ülkeleri birbirine yaklaştıran, dünyanın saygın haber ajansları arasında haklı bir yer edinen, yazılı-görsel, internet ve işitsel basın-yayın kuruluşlarına katkılar sağlayan, Türk basın sektörünün önde gelen ajanslarından birisidir. İhlas Haber Ajansı Türk basınında önemli bir yere sahip olup, gazetecilik mesleğine sayısız kişiler yetiştirmektedir. 1993 yılından itibaren doğru, güvenilir, hızlı ve ilkeli habercilik anlayışı ile hareket eden İhlas Haber Ajansı, ilimizde yaşanan gelişmeleri de ülkemize ve dünyaya duyurma hususunda önemli katkılar sağlamaktadır. Yaygın haber ağı ve hızlı haber akışıyla Türk basınının güvenilir haber kaynakları arasında olan İhlas Haber Ajansı'nın 26. kuruluş yılını kutlarım." - SAMSUN

Kaynak: İHA