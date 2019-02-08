Vali Kaymak'tan Havza'ya Ziyaret

Samsun Valisi Osman Kaymak, Havza'yı ziyaret etti.

Kaymak, Havza Atatürk Evi'ni ziyaret ederek, görevlilerden Atatürk Evi hakkında bilgi aldı.

Atatürk'ün Havza'ya ve Havzalılara hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı forsunu inceleyen Kaymak, 2019 yılının Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yılı olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda bir dizi çalışma yaptıklarını anlatan Kaymak, "Bu çalışmaların Cumhurbaşkanımızın himayeleri altında yürütülmesi için bir ön görüşme oldu. Bunu Samsun için fırsata çevirmeliyiz. Havza'da Atatürk'ün uzun süre kaldığı ve Milli Mücadele için çalıştığı, önemli bir nokta. Havza da hazırlıklarını en iyi şekilde yapmalı." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz da Havza'nın Milli Mücadele'deki önemine değinerek, aynı heyecanla 100. yıl kutlamalarına hazırlandıklarını anlattı.

Daha sonra kendisi için hazırlanan tirit etkinliğine katılan Kaymak, burada Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile Havza Organize Sanayi Bölgesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaymak'a Havza Kaymakamı Metin Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA