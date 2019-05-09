Vali Kaymak'tan "Engelliler Haftası" Mesajı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltmeleri gerektiğine işaret etti.

Engelliliğin asla bir kusur olarak görülmemesi, engelli bireylerin hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemeleri gerektiğini vurgulayan Kaymak, şöyle devam etti:

"Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren sosyal olgudur. Sosyal devlet anlayışıyla engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek, onların toplumun birer parçası olduğunu, toplum hayatından eşit ve üretken birer birey olmaları için herkesin görevi olduğunu unutmamalı, her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlayarak engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalıyız."

Kaymak, son 10 yılda sosyal güvenlik hizmetlerinde yaşlı, kadın, çocuk ve bakıma muhtaç insanlarla engellilere verilen hizmetler konusunda Avrupa devletlerinin geride bırakıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yapılan hizmetlerin birçoğu Avrupa ülkelerinin sosyal devlet standardının üstünde olup, bu çerçevede iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Engelli vatandaşlarımıza sadece bir hafta değil, tüm yaşamları boyunca sahip çıkmalıyız. Kendimizi onların yerine koyarak düşünmeli ve engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'nda daha da artması dileğiyle tüm engellilerin ve ailelerinin Engelliler Haftası'nı kutluyorum."

Kaynak: AA