Vali Kaymak'tan cuma denetimi Samsun Valisi Osman Kaymak, camilerin toplu ibadete açılmasının ardından kılınan ilk cuma namazı öncesi alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, camilerin toplu ibadete açılmasının ardından kılınan ilk cuma namazı öncesi alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Samsun'da uygun şartları taşıyan 2 bin 297 cami, mescit ve alanda 74 gün sonra ilk cuma namazı kılındı. Toplu ibadet fiziksel mesafe ve hijyeni önceleyen bir takım tedbirlerle gerçekleşti.

Namaz öncesi Vali Kaymak beraberindekilerle Atakum ilçesindeki Mimar Sinan Camisi ve İlkadım ilçesindeki Büyük Cami, Abdullah Paşa Camisi, Site Camisi ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde denetim yaptı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Vali Kaymak'ı bilgilendirdi.

Abdullah Paşa Camisi'nde Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi tarafından cami ve mescitlerin yeniden ibadete açılması nedeniyle kurban kesilmesine iştirak etti. Alınan tedbirleri yerinde gören Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte Büyük Camisi'nde namazını kıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA