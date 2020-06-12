Vali Kaymak'tan "Çarşamba Türküsü" ile duygusal veda
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Vali Kaymak'tan "Çarşamba Türküsü" ile duygusal veda

Yaklaşık 3 yıldır görev yaptığı Samsun Valiliğinden mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Vali Osman Kaymak, basın mensuplarına "Çarşamba Türküsü" ile veda etti.

Vali Kaymak'tan
12.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:04

Yaklaşık 3 yıldır görev yaptığı Samsun Valiliğinden mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Vali Osman Kaymak, basın mensuplarına "Çarşamba Türküsü" ile veda etti.

Osman Kaymak, 13 Haziran 2017 tarihli kararname ile atandığı Samsun Valiliğinden, 9 Haziran 2020 tarihli valiler kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine tayin oldu. Görev yaptığı süre içinde Samsun'da çok sevilen ve "Osman Baba" olarak anılan Kaymak, Sevgi Kafede basın kuruluşlarının temsilcileri ile veda kahvaltısında bir araya geldi. Osman Kaymak, kahvaltının başlaması esnasında "Çarşamba Türküsü"nü çaldırdı.

Vali Kaymak kahvaltının sonunda ise duyusal bir konuşma yaptı. Samsun'u ve Sumsunluları çok sevdiğini belirten Vali Kaymak, "Bizi bu göreve getiren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Mülkiye müfettişliğine atanmayı beklemiyordum. Çünkü işlerimi düzgün yaptığımı düşünüyorum. Ama böyle bir atamanın olmasından dolayı da üzülmüş değilim. Çünkü şuna inanıyorum: İnsanların bir yerde içecek suyu bitmişse, o bir vesileyle oradan gider. Samsun'un bana kattığı çok şey var. Buradan ayrılmamın bir üzüntüsü var. Görev yaptığımız yerleri memleketimiz, mesai arkadaşlarımızı da kardeşimiz olarak görüyoruz. Bu makamlar hizmet makamlarıdır. 30 yıllık memurluk hayatımızda hep aşkla, şevkle çalıştık" dedi.

Mülki idarenin öneminden bahseden Kaymak, "Her zor ve sıkıntılı durumlarda mülki idare var. Korona sürecinde sağlık sektörüne minnettarız. Mülki idarenin de bu sürece katkısı büyük. İçişleri Bakanlığı kararlarının uygulayıcısıdırlar. Birlik ve beraberlik olunca şehrin gelişmesinin önü açılıyor. Hükümetimizin Türkiye'de uyguladığı politikalara inanıyorum. Cumhurbaşkanımız korona sürecinde dünyada örnek bir çalışma yaptı. Samsun da bu çalışmaların içinde çok başarılı. Son günlerde vakalar arttı diye bir endişe var ama korkulacak bir durum yok. Kişisel hatalarından kaynaklanan vakalar çıktı. Tabii ki tedbiri elden bırakmayacağız. Ama şunu bilmeniz lazım: İlimizdeki sağlık teşkilatımız çok başarılı. Filyasyon çalışması çok önemli. Bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bunu çok iyi kontrol altına almış bulunmaktayız. Ama 1 milyon 300 bin nüfuslu bir kentimiz var. Dışarıya çok açık. Sürekli İstanbul'la bağlantılı. Oradan da gelen kişi dikkat etmiyor. Biri Vezirköprü'ye gelmiş 7 köyü gezmiş, biri de Çarşamba'ya gelmiş, pozitif vaka olduğunu söylememiş ve bulaştırmış. Bu maalesef insan gerçeği. Onun için tedbiri elden bırakmayalım diye hep söylüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen konusu önemli" diye konuştu.

"Ayrılıklar, vedalar zordur" diyen Osman Kaymak, toplantının sonunda 'Çarşamba Türküsü'nü tekrar çaldırarak basın mensuplarıyla vedalaştı. Kaymak'ın türkü çaldığı sırada duygulandığı gözlendi. Programın sonunda toplu halde objektiflere poz verildi.

Toplantıda Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar ve İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş da hazır bulundu.

Vali Osman Kaymak'ın önümüzdeki hafta içinde Samsun'dan ayrılacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

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