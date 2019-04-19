Vali Kaymak'tan Basına Teşekkür

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'da basın mensubu arkadaşlarımız yaptığımız tüm çalışmalarda bizlerin en yakın destekçisi olmaya devam ediyorlar. Bunun için de ayrıca sizlerin huzurunda tüm basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı kahvaltıda ağırladı. Vali Kaymak, kahvaltı sonrası, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan Atatürk Anıtı tablosunu cemiyete hediye etti.

Yeni hizmet binasında düzenlenen kahvaltı programında Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Osman Kaymak, "Bu yıl kurtuluşa giden yolda 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kısacası tüm Samsunlular olarak bu büyük coşkuyu, gururu yaşıyoruz. 19 Mayıs'ın 100'üncü yılını Samsun'a yakışır bir şekilde kutlayacağız. Bunun için tüm hazırlıklarımız tamam" dedi.

"Basın mensuplarına teşekkür ediyorum"

Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyelerine kendisini ağırladığı için teşekkür eden Vali Kaymak, "Adını anlamlı tarihten alan siz değerli basın mensuplarımızın oluşturduğu cemiyetinizde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Samsun'da basın mensubu arkadaşlarımız yaptığımız tüm çalışmalarda bizlerin en yakın destekçisi olmaya devam ediyorlar. Bunun için de ayrıca sizlerin huzurunda tüm basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha yeni hizmet binanızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır da yaptığı konuşmada Vali Osman Kaymak'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Osman Kaymak, Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır'a 19 Mayıs'ın 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan Atatürk Anıtı tablosunu hediye etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA