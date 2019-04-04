Vali Kaymak'tan "5 Nisan Avukatlar Günü" Mesajı

Samsun Valisi Osman Kaymak, "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Kaymak, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada yaşanan değişimlere açık, evrensel değerleri önemseyen yapıda, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı her alanda sürdüren demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna işaret etti.

''MESLEK HAYATLARINDA BAŞARILAR DİLİYORUM''

Hukuk devleti kavramı içindeki adalet ve demokratik laik sistemin temel taşlarından yargı ile savunma hakkının uygulayıcısı avukatlık müessesesinin birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan Kaymak, şunları kaydetti:

"Birey ve toplumları hakları konusunda bilgilendiren, yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında yardımcı olan avukatlarımız, meslek etiğine ve kanunlara bağlı, adaletin sağlanması hususunda kararlı tavırlarıyla da toplumumuzca takdir edilmektedir. Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve kamu vicdanının razı olacağı şekilde adaletin tecelli etmesi yönünde gayret gösteren başta Samsun Barosu avukatları olmak üzere tüm avukatlarımızın, Avukatlar Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA