Vali Kaymak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29.08.2019 15:40

Samsun Valisi Osman Kaymak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymak, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ödün vermeksizin her türlü tehdide karşı birlik ve beraberlik duygularıyla kenetlendiğini vurguladı.

Ulusun bağımsızlığını müjdeleyen ve Kurtuluş Savaşı'nı nihayete erdiren 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü büyük coşku ve gururla kutladıklarını vurgulayan Kaymak, "30 Ağustos Zaferi, ülkeyi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyen devletlere karşı yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir." ifadesini kullandı.

Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu duygular milletimizi hep güçlü ve dimdik ayakta tutmuş, kurduğumuz devletlerin dünya tarihine yön vermesine imkan sağlamıştır. Bilinmelidir ki dün olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idrakiyle, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını 100 yıl önce olduğu gibi bugün ve yarın da ilelebet sürdürecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Samsunlu hemşehrilerimin ve şanlı ordumuzun vatansever mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA