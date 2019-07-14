Vali Kaymak'tan 15 Temmuz mesajı

Samsun Valisi Osman Kaymak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup bir grup üniformalı hain tarafından mevcut düzeni yıkmak ve devlet yönetimini ele geçirmek maksadı ile Cumhuriyet tarihinin en hain darbe girişimi gerçekleştirildiğini anımsattı.

Milletin kahraman evlatlarının hainlerin zapt ettikleri tankların önünde durduğunu, uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenini siper ederek tarihe altın harflerle geçen destansı bir mücadele ile bu hainlere geçit verilmediğini belirten Vali Kaymak, "Bugüne kadar kardeşliğini, vatanını, cumhuriyetini demokrasisini, milli ve manevi değerlerini hedef alan saldırılara canı pahasına karşı koyan milletimiz, bundan sonra da gerçekleşebilecek saldırılara aynı kararlılıkla karşı koyacağı güç ve inancında olduğunu 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya bir kez daha en güçlü şekilde göstermiştir." ifadelerini yer verdi.

Kaymak şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi yaşlısı ve genciyle 7'den 70'e milletimizin ortaya koyduğu bu milli hakimiyet ruhu, bu sene 100. yılını coşkuyla kutladığımız Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi 19 Mayıs 1919'daki ruhun devam ettiğinin de en önemli göstergesi olmuştur. Milli Mücadele'nin sadece ilk adımının atıldığı değil, aynı zamanda ruhunun da şekillendiği yer olan Samsun'da, bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu, demokrasinin nasıl korunduğunu ve istiklal ateşini söndürmemek için toprağa düşen kahramanlarımızı yıl boyu gerçekleştireceğimiz etkinliklerle gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Bu topraklar şanlı tarihimiz boyunca bizlere bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazandıran nice kahramanları bağrında taşımıştır. Toprağı vatan yapan bu kahramanlarımızla, 15 Temmuz şehitlerimiz kader birliği yapmış ve mertebelerin en yücesine, şehadet makamına erişmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diler, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, milli iradeye sahip çıkan tüm Samsunlu hemşehrilerim ve milletime sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: AA