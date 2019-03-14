Vali Kaymak'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Sosyal devletin en önemli özelliklerinden biri, tüm vatandaşlarına zamanında ve yeterli sağlık hizmeti verebilmesidir." ifadesini kullandı.

Kaymak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için hizmet etmeyi amaçlayan tıp biliminin sürekli geliştiğine dikkat çekti.

İnsanın merkeze alındığı anlayışta herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesinin çağdaşlığın en temel şartı olduğunu vurgulayan Kaymak, "Sosyal devletin en önemli özelliklerinden biri, tüm vatandaşlarına zamanında ve yeterli sağlık hizmeti verebilmesidir. İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedefidir." değerlendirmesinde bulundu

Kaymak, sağlık çalışanlarının kutsal bir görev yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hekimlik mesleği önemini hiçbir zaman kaybetmemiş, kutsal bir meslek olarak kabul görmüştür. Samsun'un sağlık hizmetlerinde ortalama standartların üstünde olması, sağlık çalışanlarının övünç vesilesidir. Tıp alanında bu gelişmeler yaşanırken vatandaşlarımıza kolay, erişilebilir ve etkin sağlık hizmeti sunabilmek için en büyük görev başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına düşmektedir. İnsan ve toplum sağlığını korumak, gece gündüz demeden şartlar nasıl olursa olsun insanları sağlığına kavuşturmak, hayatlarını kurtarmak için büyük fedakarlık gösteren hekim ve sağlık çalışanlarımız, kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Şüphesiz vatandaşlarımızın da her koşulda sağlık hizmeti veren personele karşı daha anlayışlı ve duyarlı olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle tüm hekimlerimizin ve fedakar sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA