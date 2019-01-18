Vali Kaymak "Spor Şehitleri" Andı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunspor kafilesinin 30 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenleri andı.

Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Ocak'ın Samsunspor'un kırmızı-beyaz renklerine "siyah" rengin de eklenmesine neden olan elim kazanın yıl dönümü olduğunu belirtti.

Bundan 30 yıl önce Samsun'u olduğu kadar tüm Türkiye'yi de derinden etkileyen üzüntü verici bir trafik kazası yaşadıklarını hatırlatan Kaymak, kazada hayatını yitiren spor şehitleri teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan'ı rahmetle andığını dile getirdi.

Ülke futbolunun en acı hadiselerinden biri olarak tarihe geçen bu kazanın ardından Samsunspor'a sevdaları hiçbir zaman sonlanmayan tüm isimleri de saygıyla anan Kaymak, şunları kaydetti:

"Futbolu damarlarına kadar işlemiş bu şehrin kalbi 20 Ocak'ta büyük yara aldı. Samsunspor'un kara günü olarak bilinen bu tarih bizlere her yıl o acıyı maalesef tekrar yaşatıyor. Samsunspor'un bu acısı sadece Samsunluların değil, tüm Türkiye'nin ortak acısıdır. Bizler o gün hayatını kaybedenleri hiç unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu acı gün, sadece Samsunspor'a emek verenlerin değil, tüm spor camiamızın hafızasında yaşamaktadır ve yaşayacaktır. İçimizi yakan böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyor, yıllar önce hayatlarının baharında bize veda eden Samsunsporlu kardeşlerimi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA