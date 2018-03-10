Vali Kaymak: "Sosyal Sorunların Temelinde İnanç Eksikliği Yatıyor"

Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal sorunların temelinde inanç eksikliğinin yattığını söyledi.

Vali Kaymak, Samsun İl Müftülüğü Konferans salonunda düzenlenen "Son Devir Karadenizli Kurralar Sempozyumu"na katıldı.

Vali Osman Kaymak sempozyumda yaptığı konuşmasında, "Çok değerli hocalarımız, şuna inanmamız lazım, Allah'a şükür Rabb'imiz bizi Müslüman olarak yaratmış, bunun şükrü içerisindeyiz. Bizler ilimizde haftada bir emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve diğer paydaş birimlerimizle bir araya gelip asayiş toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarımızda ilimizde intihar, aile içi şiddet, uyuşturucu ve buna benzer değişik suçlar meydana geldiği konularını inceliyoruz. Çözüm noktasında neler yapılabiliri konuşuyoruz. Aslında bunların temeline bakıldığında, bizim güzel ilimizin güzelliklerini insanımıza anlatamadığımızın sonucu yatmaktadır. Allah'tan korkan, Allah sevgisini hakkıyla yaşayan, dinini ve Peygamber'ini tanımış, kendi kültürünü hakkıyla öğrenmiş bir genç, bir insan bunları yapmaz" dedi.

Bir toplumda öğretmenlerin ve imamların çok değerli olduğundan bahseden Vali Kaymak, "Bu iki meslek mensubunu gerçekten işiyle, ülkesiyle dertli kılabilirsek aslından işin çoğunu çözmüş oluruz. Çünkü her iki meslek mensubu da halkla iç içe olan, halkla direk temas eden insanlar olduğu için vazifelerini el birliği ile yaptıkları zaman mahallesi ve insanlarla bütünleştikleri zaman ne kadar güzel sonuçlar çıktığını gördük ve bunlara şahit olduk. Geçenlerde bir mahallemizde üç engelli kardeşine bakan ablaları bunlarla baş edemediği için intihar etti. İnanın bunu duyduğum an kahroldum. Bir mahallede bir evde üç engelli insan var, ablaları bunlara bakıyor ama artık başa çıkamamış ve intihar ederek hayatını sonlandırdı. Aslında o mahalle ve biz şehir olarak bundan sorumluyuz" diye konuştu.

Artık büyükşehirlerdeki sosyal sorunların, belediyeler için, bizler için, devlet için kaçınılmaz çare bulunulacak sorunlar olduğunu ifade eden Vali Osman Kaymak, "Sosyal sorun dediğimiz, intihar, yalnızlık, stres, şiddet, uyuşturucu vb. Biz dinimizin güzelliklerini vatandaşa hakkıyla, tam anlamıyla anlatabilsek bunlar olur mu? Anlatamadığımız için, ulaşamadığımız için bunlar oluyor. Arkadaşlar, bu sosyal sorunların temelin de de inanç eksikliği yatıyor. Bu anlamda her imam mahallesinden sorumlu, ilçe müftüsü ilçesinden, il müftüsü de ilinden sorumlu. Bu yüzden herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek durumunda olmalıdır" şeklinde konuştu.

Güzel ezan okumanın, güzel Kur'an okumanın dinimizin en güzel mesajlarından birisi olduğunu söyleyen Vali Osman Kaymak konuşmasını şöyle tamamladı: " İhlas ve samimiyetle okunan Kur'an-ı Kerim gönüllere hitap eder, gönülleri mest eder. Huzurlu bir toplum için dinimizin esaslarına tam anlamıyla uyup bu esaslara sarılmamız lazım. 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını yaygınlaştıralım." - SAMSUN